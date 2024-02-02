今天（2日）東北季風稍微增強，北台灣整天偏涼，明天（3日）持續受東北季風影響，天氣與今天差不多，桃園以北、東半部地區及恆春半島可能出現局部降雨，下周鋒面通過後又有冷空氣南下，強度至少會達到大陸冷氣團等級，甚至不排除會更冷，氣象署將持續觀測最新天氣狀況。

中央氣象署資訊顯示，明天持續受東北季風影響，迎風面雲量偏多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部降雨的機率，其他地區為多雲到晴的天氣；溫度部分，各地早晚低溫約17度至19度，白天高溫北台灣依然只有20度左右，整日感受偏涼，其餘地區高溫在25度至28度左右，局部地區甚至上看30度，日夜溫差有感。

下周日（4日）東北季風減弱，台灣周遭回到偏南風的環境，北台灣溫度明顯回升，白天舒適溫暖，降雨區域也縮小，只剩東半部地區及恆春半島有短暫雨；下周一（5日）會有鋒面通過，天氣將出現明顯轉變，北部、東半部降雨機率明顯提高，尤其上半天雨勢較大，鋒面遠離後轉吹東北風，北台灣將變涼。

氣象署指出，今年春節期間偏冷。（圖／中央氣象署）

下周二（6日）冷空氣南下，北台灣持續降溫，北部及東半部降雨減少，其他地區為多雲到晴；下周三、下周四（7、8日）冷空氣持續增強，將達到大陸冷氣團等級，全台溫度都會下降，且因為華南雲雨區東移，北部及東北部降雨明顯增加，其餘地區降雨機率也會提高。

下周五、下周六（9、10日）持續受大陸冷氣團影響，各地天氣依然偏冷。氣象署指出，下波冷空氣至少會影響到大年初四（13日），且後期冷空氣不排除會再變得更強，氣象署將密切觀察。