各大樂園搶攻春節商機，祭出票券優惠吸引親子遊客，劍湖山世界網羅世界級的精彩特技與雜技表演，即日起於彩虹劇場全新登場推出2024年的全新大秀「世界奇幻之旅」，由幽默帥氣的小丑逗趣登場，帶著您展開世界奇幻之旅，旅途中遇見各國知名表演，包含美艷動人的拉斯維加斯百老匯熱舞、令人瞠目結舌的埃及神秘軟骨特技，有如人體大車輪般的「伊卡利遊戲」絕技、太陽馬戲團級「晃管」特技，以超高平衡技巧，還有超唯美高空精彩特技。
小人國主題樂園，12歲以下孩童於2月10日至14日享168元優惠，原價850元入園，全民優惠現場購票788元，原價1050元，須攜帶健保卡現場核驗後方可享優惠價入園，初一至初五現場單筆購票滿1000元者即贈賓果卡1張，每日限量888張，送完為止。
九族櫻花祭即日起開跑，全新櫻花女王號纜車最有看頭，即日起至3月10日園區內超過5000株的櫻花接力綻放，園區內有多種櫻花體驗如櫻花餐會、茶會以及市集，更有獨家限定推出的「櫻花女王號纜車」可以搭乘，即日起至9日前推出寒假優惠，期間購票入園每人780元即可暢玩。
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