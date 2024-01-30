外送平台搶新年財，放送福利刺激下單！foodpanda推出龍年3大好禮，包括撒千萬紅包送福氣、新春限定刮刮卡、還有pandago新春5折送。

2月9日至2月14日春節期間，連續6天每天上午11點豪撒總價千萬紅包，打開 foodpanda app 輸入每日指定優惠碼即可獲得隨機優惠，今 (30 )日 搶先公開除夕限定優惠碼「龍年大吉」，享美食外送5折優惠、生鮮雜貨66折優惠。此外，即日起至2 月14日於三商巧福、福勝亭、清心福全、家樂福等「福」氣店家下單，就送實體刮刮卡乙張，有機會免費入住福容大飯店、獲得台北美福大飯店自助餐券、Fuji 日式按摩槍、foodpanda美食金等優惠好禮。

若沒時間取預訂好的年菜，或是買好的春節禮盒沒空拿給客戶或親朋好友的話，foodpanda 即時快遞服務pandago幫你送，於10分鐘快速媒合平台的外送夥伴，最快30分鐘內就能送達指定地點！即日起至2月7日使用 pandago 輸入優惠碼「新春送」，即可享運費5折，優惠最高折抵100元。