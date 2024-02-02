桃園市警局龍潭分局為提升民眾自我保護意識，於今天（2日）上午趁著年節前，大批民眾採買年貨之際，結合了平時熱心的協勤民力志工媽媽們，特別來到龍潭傳統市場，發送紅包袋及錢母福袋。

警方為加深民眾印象，特別印製了手持標語及宣導單等，提醒名眾對於網路或手機簡訊的不明連結、假投資、假檢警等及其他詐騙集團常用的詐騙手法。另外，員警於踩街途中以擴音器廣播，提醒民眾於年節期間外出要注意的防竊小知識。

農曆春節將至，為因應過年春節氛圍，龍潭分局特別製作象徵「一元復始，萬象更新」的錢母福袋，搭配印有交通安全宣導的紅包袋到龍潭傳統市場發送，造型精緻的福袋，在現場引起民眾的好奇與喜悅，馬上就將宣導員警團團包圍。

有熱心攤販在聽了警方宣導後，自發的幫忙跟自己的客人及週邊的攤販提醒防竊，還有民眾跟宣導員警分享自己遇到詐騙電話的反制經驗。

龍潭警分局分局長張鶴瓊表示，為了維護轄區良好的治安交通及為民服務工作，警察機關春節不打烊，提醒民眾春節連假外出訪友走春，家中門窗務必鎖好，隨身物品要隨身攜帶，也要注意遵守交通規則，勿任意違規及酒後駕車。

另外。若遇到疑似詐騙情形，請立即撥打反詐騙專線「165」、「110」，或是到附近警察機關請員警代為查證，平安歡度新年。