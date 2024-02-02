台南一名葉姓女子與廖男在2015年結婚，婚後育有3名子女，2020年間2人因故舉家搬去與公婆同住，但因廖男因為工作的關係，平日暫居在工作地點附近，在周末才會返家同住。

葉女日前卻發現，廖男態度開始冷淡與不耐煩，常藉故因公事、家務瑣事、孩子教育等事宜，廖男不僅藉此爭執還冷戰，有時還會對葉女施暴，甚至砸爛家具，讓葉女與子女們畏懼不已。

除此之外，廖男因為夜間加班越來越頻繁，因而也越來越晚返還居所，葉女在晚上還時常聯絡不到他，廖男連周末返家時，也經常手機不離手，刻意避開葉女與家人，頻繁使用手機，不知在跟人聊什麼。

葉女原以為廖男是因為工作繁忙與壓力過大，不料，她卻自友人口中得知，廖男過去曾與有過外遇，現在則是與呂姓女子交往，葉女循線了解發現，廖男與呂女在2022年12月11日起至2022年12月30日止，不僅每天使用微信聊天，早晚彼此虛寒問暖、打情罵俏。

2人甚至有諸多「愛你、好想抱你、很想你、想抱著你睡、我對你全心全意、怎麼能這麼美、想要你在旁邊緊緊抱著你、我無時無刻都是你的、我也很喜歡抱你、抱你的腰、聞你身上味道」的對話內容，還有2人曾單獨出遊，多次約會，甚至是共商由廖男買房後要同居。

葉女質問時，廖男不僅直接承認與呂昀儒女的外遇關係，還斷然拒絕與呂女分手，要求她不要管太多，只要照顧好孩子們就好，之後更我行我素持續與呂女外遇。

葉女不滿廖男對婚姻之背叛、對家庭的疏忽實，讓她痛苦不已，廖男將她貶低成照顧家庭、孩子的「工具人」，要求她隱忍外遇行為，更讓她感到十分痛苦，陷入自我懷疑與厭惡自己的情緒。

葉女指控，呂女明明知道外遇行為已經被她發現，卻仍與廖男維持親密關係，堅持介入他們的婚姻之中，甚至還經常藉以情感吃醋的情緒勒索手段，要求廖男盡量不要與她同住、同睡，不要親近她與子女。葉女憤而對2人提告連帶賠償200萬元。

法官審酌，教育程度、身分、地位、經濟能力等，葉女因2人所為，遭受精神上之痛苦程度等，認葉女請求連帶賠償慰撫金，以30萬元為適當。可上訴。

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