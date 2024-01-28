利益衝突出現就變外人！有人妻在網上抱怨，她表示夫家親戚因婚姻觸礁，要送孩子來扶養，而婆婆在情勒之下卻答應了，她堅持拒絕反而變成「大壞人」，她無奈表示原本和樂融融的家庭，卻因為這樣的事情便成一團亂，不禁氣喊「你們要離婚到底干我什麼事，為什麼要來破壞我的家庭」。

一名人妻在「Dcard」發文，她提到因為老公那邊的親戚婚姻觸礁，而親戚女方想離婚又想搶2小孩扶養權，於是，親戚打算將2名小孩要託付給她們家照顧，但也沒有說出扶養的期限，但她認為親戚男方都沒在管，反倒是女方認真在養小孩。

人妻也表示，和親戚家的關係不好，不僅老公常被言語欺負，還會挑撥其他親戚、公婆與她們的關係，甚至，親戚小孩來玩時也會欺負她家小孩「暴力相向」，因此，她們家盡量都與親戚家保持距離不來往。

不過，人妻也說，她們家是雙薪家庭，和公婆同住(房子是她買的)，公婆也對她很好，大家相處和樂融融，她也愛公婆「心裡發誓會照顧公婆到老」。

但人妻遇到親戚要託付孩子幫養育一事，她雖然拒絕，但親戚卻開始情勒「覺得自己很可憐，婚姻不幸福」又沒人幫忙養小孩，婆婆也覺得孩子可憐又無辜，她反被指責變成這件事的「超級大壞人」。

人妻則說，親戚很堅持要婆婆幫忙顧小孩，但若要幫忙照顧，婆婆勢必要搬出去，沒想到，婆婆竟開始情勒「很疼自家孫子不想離開現在的家」，也抱怨她「很可惡，要把人趕離家」，讓她非常無奈。

人妻最後也補充說明，親戚的家庭收入是她們家的兩倍，身上也沒任何貸款，而且講到最後，也不打算支付她們加任何養小孩的生活費；為了這件事情，她也和老公溝通不少次快要瘋了，也認為「你們要離婚到底干我什麼事，為什麼要來破壞我的家庭」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「婆婆沒出錢樂當好人她自然沒意見吧，建議躲到老公後面讓他這個兒子罵」、「小孩留在你家會有很大的問題，很可能會送不走」、「妳婆婆才可惡吧，住著妳買的房子卻一點都不尊重妳」、「請踩好底線，婆婆再吵就叫她滾」、「利益衝突出現時妳就變外人了，所以藉著這次的事件也可以看清妳婆婆了」。