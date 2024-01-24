生養孩子是父母的責任，但家裡的經濟支援應該要持續到何時，且要給多少幫助才是合理的呢？一名網友就抱怨，家裡給他的零用錢越來越少，到今年甚至只剩下每個月6000元，讓他直呼「養不起為什麼要生我」。

一名網友今（24）日在臉書「匿名公社」表示，自己已經啃老五年了，父親每年都會減少給他的零用錢，到今年只願意提供每個月6000元的幫助，讓他忍不住抱怨如果養不起的話，為何當初要把他給生下來，「把我塞回去重新投胎，萬一含著金湯匙出生都比現在好過」。

「我很孝順，我也很乖，就是不明白為什麼要減少我的零花錢！」原PO指出，一個月只有6000元，代表一天最多只能花200元，甚至連一餐吃到飽都沒辦法去吃，「想到我每個月只有6000可以揮霍，都偷偷哭了好幾次，希望有人可以安慰我，讓我知道這世界還有人愛我」。

結果此文只PO出約1小時，就有超過200則留言，狂酸「6000我都還覺得太多，你爸真是好人」、「沒人會愛你這種啃老的」、「真羨慕，我爸都不給我零用錢，高中就開始打工給父母」、「該哭的是你爸爸」、「你爸每個月少了6000，你叫他怎麼活」、「我18歲出社會就不靠父母了，反而賺的錢都是拿回家，啃老族我還真是做不到」。

也有不少人懷疑「奇怪！最近怎麼這麼多奇葩文」、「這編劇不行，我給0分」、「唬爛文」、「為什麼最近都是些亂七八糟的劇情文」、「好啦！下去領五百」、「這麼有自信怎麼用匿名」。