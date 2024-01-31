美國晶片大廠超微（AMD）公布最新財報，儘管去（2023）年第四季業績符合分析師預期，但本季財測不佳，拖累盤後股價重挫逾6%。

綜合外媒報導，超微去年第四季營收61.7億美元，略高於華爾街預估的61.2億美元，每股盈餘達0.77美元，與市場預期相符；調整後營業利益率23%，分析師預期23.2% ；第四季調整後營業收益14.1億美元，分析師預期14.3億美元。

對於本季展望，超微估首季營收約51億至57億美元之間，遜於分析師預期 57.7 億美元；經調整毛利率約為52％，與分析師預期的51.8％差不多。此外，第一季資料中心業務銷售額較上季持平，該公司認為，資料中心GPU強勁成長抵銷伺服器 CPU的季節性衰退。

超微上個月推出MI300的人工智慧加速器，這種晶片透過大量數據幫助公司開發AI模型，且需求量很大。

超微執行長蘇姿丰在財報電話會議上表示，2024年AI晶片營收將達35億美元，高於先前預測的20億美元。但研調機構Wolfe Research分析師Chris Caso稱，華爾街一直預期這數字將高達80億美元。

分析師Jesse Cohn表示，超微上季成績單並不亮眼，營業收益、營益率都不如市場預期，看來市場對超微的期待過高，而本季財測更讓投資人大失所望。

超微30日正常盤重挫3.24%至172.06美元；盤後再崩殺逾6%至160美元。