輝達執行長黃仁勳上周走訪北京、上海、深圳三處辦公室，並出席該公司在上海的年會（類似台灣尾牙）。陸媒消息指出，黃仁勳此次造訪大陸，可能因「閹割版晶片」減配太多，不受歡迎，加上華為AI晶片來勢洶洶恐搶單，為了安撫客戶、穩固市場，再度低調到訪，並為員工打氣。

陸媒《36氪》報導，中國大陸AI晶片市場總規模約70億美元（約台幣2200億元），輝達市占率超過90%，但近年美國政府先後宣布針對輝達高階AI晶片的禁令，將A100、A800、H100、H800、L40S等產品列入出口管制範圍。

黃仁勳為避開美國對高階晶片輸中禁令，將王牌產品H100進行調整，針對大陸市場推出符合美國規定的三款「特供版AI晶片」，分別是H20、L20及L2，不過其運算能力僅為H100的20%左右。

知情人士透露，包括阿里巴巴、騰訊在內的大陸企業，去年11月起就在測試特供版晶片的性能，但試用過後，發現其「減配太狠」、CP值不高，並不願意為了維護和輝達的合作關係，被迫選擇性能落後的產品。

內部消息人士透露，多家企業已經向輝達表明，今年將大幅度削減訂單數量。

輝達擔憂失去大陸龐大市場，與此同時，陸巨頭華為推出昇騰910B晶片，目前已達到輝達A100 近80% 的性能水準，被大陸國內企業視為首選替代品。在輝達A100被限制後，華為昇騰910B的需求水漲船高，買家甚至願意溢價購買。

報導指出，美國晶片禁令短期內無法改變，因此黃仁勳親自造訪大陸，不僅給團隊加油打氣，也跟客戶交流穩住局面。

美國分析師認為，儘管短期內中國大陸企業會採購輝達特供版晶片，但在本土晶片替代完成過渡期後，輝達大陸區業務可能會成為美國「晶片禁令」的犧牲品。