台中捷運春節連假不打烊，為服務返鄉、出遊民眾，將調整春節連假期間班距，台中捷運公司表示，2月8日（小年夜）、2月11日（初二）至14日（初五）採假日班距模式，尖峰時段班距8分鐘、離峰班距10分鐘運行，旅運高峰時段加密班距至7.5分鐘；2月9日（除夕）及10日（大年初一）則以全日10分鐘班距運轉。

中捷公司表示，因應民眾返鄉、出遊等乘車需求，中捷參考往年疏運經驗，調整春節連續假期班距，並在旅運高峰時段加密班距，其中，假期首日2月8日（小年夜）10至12點班距7.5分鐘、12至20點8分鐘、其餘時段10分鐘班距運行；2月9日（除夕）及10日（大年初一）以全日10分鐘班距運行；2月11日（初二）至14日（初五）10至17時班距8分鐘、17時至20時7.5分鐘、其餘時段10分鐘班距運行，除了班距規畫外，也將視實際人潮情形適時派發加班車，提供旅客便捷的乘車服務。

中捷公司表示，為了陪伴旅客迎新春，捷運綠線18個車站均布置春節裝飾，2月8日至24日各車站還能聽到市長盧秀燕賀歲廣播，將以國、台語雙聲道祝福旅客「幸福龍來、新年快樂」。作曲家陳依婷也為台中捷運量身打造新年音樂「春綻花舞」，結合創新國樂元素，呈現清新與活潑的曲風，期待讓旅客體驗到不同的新年氛圍。