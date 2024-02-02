又要變天了！交通部中央氣象署預測，周日至下周一有鋒面通過，全台將明顯降溫，下周三大陸冷氣團開始接近，配合華南雲雨區，過年前半將是濕冷的天氣，最冷為除夕與初一，但不會比前一波寒流更強烈。
氣象署預報員黃恩鴻表示，明日天氣與今日類似，北部偏涼、中南部和花東偏熱。未來1周最熱的就是周日，北部高溫約26度、中部29度、南部31度，周日晚間至周一有鋒面通過，北部最先開始轉涼，中南部與花東地區周一則會有感降溫。
鋒面之後，下周三有大陸冷氣團南下，配合華南雲雨區，各地濕冷，民眾要注意天氣變化。冷空氣下來之後，最冷的時間點為除夕和初一，並一路影響到初三，過年前半為濕冷的天氣，後面水氣就會減少。
員黃恩鴻指出，下周三北部低溫約15度、中部和花蓮約16度，南約17至18度，到除夕、初一最冷時，北部低溫約12至13度，中部和花蓮14至15度，南部和台東16至17度。
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