為擴大源頭管制，以確保消費者食品安全，彰化縣政府農曆年前展開市售蔬果惖農藥殘留抽驗，共抽驗160件蔬果，其中8件農藥殘留不合格，以豌豆占了6件最多，其餘為芥菜1件、山藥1件，不合格比率為5％。

彰縣府農業處為讓消費者在農曆年節期間能夠安心享用高品質、安全的彰化蔬果，自1月9日起至2月8日止，擴大至各大果菜批發市場、集貨場、合作社及田間進行農作物農藥殘留抽查。

農業處統計，1月9日至1月31日期間，已抽驗160件蔬果，其中8件農藥殘留不合格，分別為豌豆6件、芥菜1件、山藥1件，不合格比率為5％，除要求不合格蔬果下架銷毀外，後續更將對不合格案件裁罰及農友進行農藥安全用藥講習。

彰化縣長王惠美強調，「彰化優鮮」的蔬果品質與品牌形象除靠農友們安全用藥的觀念提升，也呼籲農友務必要遵守安全採收期規定，除使用該作物推薦用藥外，也不要因為農產品價格好而提早採收，導致農藥殘留過高，確保市售蔬果的高品質和食品安全，讓大家安心過好年。

彰縣府目前與明道大學合作設置的農藥殘留質譜快檢實驗室，今年度的檢驗價格一樣是優惠彰化縣農友1件600元（原價800元），農友可多加利用質譜快檢服務，做到先檢後售，避免農藥殘留過量的農產品流入市面，以１提升彰化縣農產品質與形象。