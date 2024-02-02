彰化縣社頭鄉社頭國中羽球小將征戰國內外賽事，今年寒假在教練游筑淇的帶領下，遠赴馬來西亞與知名「甲壹羽毛球俱樂部」訓練及進行交流友誼賽。游筑淇表示，甲壹擁有百位青少年球員，實力堅強，為期1周的訓練，讓所有小球員收穫滿滿。

為響應教育部體育署體育新南向政策，社頭國中今年1月22至28日辦理「體育班羽球隊馬來西亞移地訓練及交流活動」，透過羽球運動的雙向交流，雙方以球會友，提升雙方體育教學及運動知能。

游筑淇指出，甲壹羽毛球俱樂部成立於2014年，曾獲得馬來西亞紫色聯賽總冠軍，擁有約百位7至20歲的青少年球員，以培育自律勤奮且高球技的球員聞名，在馬來西亞甲洞市擁有完善的私人球場，社中的球員與俱樂部的多國國籍青少年學員共同參與訓練，把握難得機會交換經驗。

游筑淇說，此次訓練透過不同環境、多元競賽對象，經由比賽讓選手技術層次相互激勵成長，強化學生專業訓練知識及外語能力，運動員們透過賽事交流同時，不僅增進球技亦可締結友誼，促進台馬文化交流。

球員的訓練不僅是球技，球員間的競爭態度也會帶來積極的結果，羽毛球運動在馬來西亞相當盛行，曾出過奧運男雙銀牌吳蔚昇、陳蔚強，以及羽球傳奇人物、前世界球王李宗偉，社中小球員在當地高張力的訓練中心中獲得相當程度的震撼教育，對技術層面的提升幫助相當大。

社頭國中校長陳靜宜表示，感謝教育部體育署經費挹注及行政教學團隊努力，積極推動跨國際體育交流活動，以球會友及移地訓練，提升學生的運動專業技能，更透過文化交流活動，培養學生的跨文化理解力，拓展視野提升國際競爭力及移動力。