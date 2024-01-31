農曆新年前後高雄觀光熱鬧滾滾，受到歡迎的黃色小鴨睽違10年重返高雄，加上2024高雄燈會已經在1月27日展開，直到2月25日照耀愛河灣，羽球名將戴資穎參與的Red Bull鬥拍活動也與高雄市政府運動發展局合作，聯手推出運動觀光住宿優惠，民眾預訂今年2月2日到2月4日期間的高雄住宿，可享95折優惠再加贈兩張Red Bull鬥拍賽事門票，購票還可使用教育部體育署發放的「青春動滋券」，鼓勵青年朋友和外縣市民眾來高雄觀光旅遊，一睹羽球天后戴資穎的球場英姿。

Red Bull鬥拍是一種新型態的羽球賽事，將戴資穎的日常訓練羽球三對三化為正式賽事，跳脫大家熟悉的單打或雙打制度，讓羽球變得更好玩，去年首屆決賽在高雄衛武營國家藝術文化中心進行，今年第2屆 Red Bull 鬥拍全台巡迴賽預賽於去年底開打，經過北中南分組激戰後，3組最強素人高手將爭奪台灣冠軍的頭銜，今年2月3日再次來到戴資穎家鄉高雄展開決賽，場地換成小戴許願成功的市內，在高雄市鳳山體育館進行，冠軍隊伍將和由小戴與雙打好手王齊麟、藝人LULU黃路梓茵領銜的球隊，帶來最熱血的鬥拍對決。

「不能把鬥拍當做是傳統的羽球賽！」身為Red Bull鬥拍元老級選手的戴資穎笑說，打三對三羽球的時候，因為球速很快，更加考驗跟夥伴間的默契，不然一不小心就會撞在一起。比起追求分數，她更享受與球友們在場上互動、商討進攻策略的過程。

今年黃色小鴨回歸高雄，高雄燈會「2024Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」也於1月27日到2月25日在愛河灣登場，Redbull推出鬥拍結合運動觀光住宿的優惠，即日起到113年2月1日前，透過ibon系統預訂113年2月2日到2月4日期間高雄住宿，並輸入折扣碼「redbull2024」，訂房即享95折優惠，且訂房每一晚再加贈兩張Red Bull鬥拍賽事門票 ，歡迎16歲至22歲青少年使用教育部體育署發放的「青春動滋券」購票，邀請喜愛羽球的朋友們，手刀訂房一同來高雄觀賽與觀光旅遊。