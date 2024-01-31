行政院日前核定台中捷運藍線綜合規畫，台中市交通局31日證實，台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究也獲行政院核定。對此彰化縣長王惠美晚間在臉書發文表示，感謝陳建仁院長，終於聽見彰化人多年渴望的心聲：彰化要有捷運。

彰化縣長王惠美晚間10點在臉書發文表示，「喜出望外，新年大禮！盼了許久的台中捷運綠線延伸到彰化案，行政院終於核定了！我要感謝陳建仁院長，終於聽見彰化人多年渴望的心聲：彰化要有捷運」。

王惠美臉書提到，「我們也會持續與台中、南投合作，共同發展軌道交通建設，構建中彰投生活圈。」

王惠美臉書還說，「我要再拜託陳院長，您的一念之間，可以讓彰化鄉親敲碗很久的其他建設，彰化鐵路高架化、二林精密園區、彰化東區都市計畫，盡快核准，彰化不能被邊緣化，百萬縣民的期盼，彰化的未來不能等，也請縣籍立委和縣府一起加油，讓彰化更美好。」

立委黃秀芳辦公室主任、議員莊陞漢則說，委員已經在中央盡到職責，推動可行性評估，接下來換縣府接棒，針對政院提出的「附帶條件」，加速同步完成彰東擴大都市計畫案的核定，不然捷運出來是農田能看嗎，希望縣府加油，積極與地方溝通協調，尋求突破。