台中捷運藍線綜合規劃報告書昨（29）日獲行政院審查同意，計畫總經費1615.14億元，預計10年完工通車。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/01/28~2024/01/29）統計調查，台中捷運近兩日探索概念出現「感謝中央正面回應、中彰投新年禮物、選票發威」。台中市長盧秀燕日前因中捷赴行政院請託，「盼給中彰投一份新年禮物」。如今中捷藍線順利通過核定，她表示，市府感謝中央正面回應台中市民需求，市府將積極展開各項接續作業，讓台中第二條捷運早日開工，早日完工通車。而民眾黨曾參選台中選區立委候選人蔡壁如說，這是選票發威，最棒的新年禮物。

對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，行政院如果了解民意，就應該早一點核定，最好還可以設法提早通車時間，如果選前宣布，行政院官員以及同黨的立委就可以沾光，對選情一定有幫助，選前遲遲沒有公布，結果就是讓民眾失望，不利於選情。

中捷藍線經費暴增 因7年來地價增值、營建物料大漲

中捷藍線約34年前就已開始規劃，歷經3位市長，因為盧秀燕市府版本經費暴增、更改路線引發爭議。2015年林佳龍市府提出「可行性研究」總經費981億元；而2022年盧秀燕市府「綜合規劃」總經費1615億元，兩者相差633億元，但實際上「可行性研究」只是草擬的概念，未精算可能成本；而「綜合規劃」因要送中央逐條審查，需清楚呈現未來所負擔的費用，因此考量7年來土地市價增值、營建物料大漲，才會出現經費暴增的情況。

「截彎取直」藍線路線 盧秀燕：土地徵收最少、最合理

賴清德2023年在總統大選競選期間也曾針對台中捷運，中捷路線改到「有力人士」住家附近令人失望，捷運藍線路線是兩大黨炮火猛烈的戰場。前台中市長胡志強任內「可行性研究」方案規劃，捷運藍線沿台灣大道直抵台中港，所經之處是沙鹿人口集中區。但在林佳龍任內卻更改路線，捨台灣大道而走鐵路西側未開發區域。盧秀燕批林佳龍將路線「截直取彎」，須徵收許多土地及拆除民房，也未與沙鹿車站共構。因此她上任後調整回胡志強原定路線，直指該路線土地徵收最少、最合理、最好做。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月28日至2024年01月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台中捷運』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。