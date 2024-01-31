立法委員蔡適應31日下午在臉書發文，表示他與交通部長王國材電話聯絡後，得知基隆捷運綜合規畫已然正式核定通過。蔡適應表示，在他立委任期的最後一天，能夠聽到這個消息，終於不負基隆鄉親所託，爭取到了基隆捷運。

行政院正式核定函文中指出，基隆捷運的計畫路線橫跨台北市、新北市、基隆市，提供民眾通勤生活密集往來，計畫服務範圍擴及基隆河谷流域。有助於基隆河谷廊帶未來發展，並分擔台鐵旅客運輸、增加台鐵東部幹線運輸量能。符合發展大眾軌道運輸政策。

行政院也在函文中說明，基隆捷運的後續，請督導建設及營運主管機關新北市政府在確保工程安全與品質情況下，依所訂目標如期如質完工通車。

在用地費用部分，行政院在函文中表示由各轄區地方政府負擔，其中特別提到有關基隆市分擔部分，行政院核准中央補助比例為86％，以減輕基隆市負擔4.43億元。另外，因為新北市政府等建議調整路線改行經保長坑，致基隆市衍生負擔經費1.5億元部分，改由中央全額負擔。

基隆捷運的總經費高達696.89億元，其中中央負擔519.98億元、台北市政府負擔5.54億元、新北市政府負擔71.44億元、基隆市政府負擔47.92億元。蔡適應表示，依行政院函文內容指出，新北市政府將會進行基隆捷運後續的細部規畫、相關施工時程等工作。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，基隆捷運建是近年來基隆最重要的交通建設。路線橫跨基北北三市，其車輛、號誌系統將與執行中的捷運汐東線及規畫中的民汐線整合，基隆捷運已協調由新北市政府捷運局統籌辦理捷運系統所需的都市計畫變更、用地取得、工程設計及施工等作業。市府進一步說明，搭配捷運建設的都市發展，已編列辦理都市計畫變更的經費，依據基隆市境內捷運5個車站周邊不同的產業定位與都市發展，冀望藉由捷運串聯基隆河谷產業廊帶，將「就業」帶進基隆市，繁榮港都。

另基隆捷運「第二階段」八堵至基隆市區路廊部分，為促進地方發展及滿足交通需求，市府已於31日向交通部爭取可行性評估經費約2000萬元，研議延伸基隆捷運到基隆港市區服務範圍，並與中央機關及地方民意持續溝通協調，做出最適合在地需求的路廊規畫。