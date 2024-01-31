繼台中捷運藍線獲中央核定後，台中市市政路延伸二期工程也於今（31）日開工。市長盧秀燕在開工典禮中，開心喊「作為我們獻給台中市民的新年禮物」，點出此工程不僅打造台中的「國際科技走廊」，更是台灣大道的平行替代道路，還與捷運藍線施工期相互輔助配合，成為台中交通重要解方。

作為藍營最強母雞，盧秀燕在2024大選中，政治實力無庸置疑，而其施政能力與遠見，不少台中市以外的民眾，可能才剛感受到震撼力。在成功輔選台中藍委後，蔡政府馬上核定中捷藍線，雖中央補助款與綠營縣市相較仍屬不公，但此一重要工程跨出大步，未來將可連接台中山線與海線交通路網，的確是台中劃時代的重要建設。

目前台中三大建設：國際會展中心、綠美圖、台中巨蛋，前二者已順利施工，後者將於3月動工；另有三大交通建設：台中捷運藍線、海線鐵路雙軌化、市政路延伸二期工程，前二者已獲核定，後者今天開工。此皆為台中城市發展寫下全新篇章，讓人見識到媽媽市長不只有女性的溫暖，更有施政魄力。

台中市市政路延伸二期工程今（31）日開工，圖為路線模擬圖。（台中市政府提供）

台中市府指出，市政路延伸工程自環中路市政路口延伸至工業區一路，全長1950公尺，總經費約73億9,552萬元，其中中央補助經費23億9,054萬元，台中市政府自籌約50億元。為讓建設加速且更有效率，該工程分成兩標，第一標已於2022年9月開工，從工業區一路到安和路，預定今年底完工；第二標從安和路到環中路，全長1175公尺，2024年1月31日開工，目標2026年底完工，尖峰時刻可節省15分鐘行車時間。

依市府說明，市政路延伸對大中部地區有三大重要性：第一，紓解台灣大道壅塞問題；第二，串聯七期重劃區、台中工業區、台中科學園區、台中精密機械園區、水湳經貿園區的人流及物流；第三，強化中部經濟並促進上述「四大園區」產業發展，同時也有助於紓緩藍線興建所造成的交通影響，對於台中交通助益極大。

台中市市政路延伸二期工程於今（31）日開工。（台中市政府提供）

自2005年都市計畫劃定市政路延伸公告實施至今，這條重要的路讓台中人等了近20年，「造價太高、意見分歧、工程困難」則是多年來無法開工的主因。然推動指標性建設的同時，道路更是建設的火車頭，完整的生活圈交通路網乃當務之急。因此，盧秀燕今在典禮上感性表示，這條路她「下定決心、非做不可」，也特別感謝地主成全、議會支持預算、市府同仁努力。

在台中捷運藍線綜合規畫核定後，身為「中台灣治理平台」召集人的盧，曾公開強調「我還有一個心願」：中捷藍線不只要照顧台中市，也要嘉惠整個中部地區，包括捷運延伸到大坑、彰化與南投，市府未來也會聯合中部縣市共同爭取。治理概念溫暖更富遠見。