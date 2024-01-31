台中霧峰區高達7成土地被劃入國土計畫「農業發展地區」，預期未來限制嚴格，變更困難 ，引發農友抱怨。（市議員李天生提供／馮惠宜台中傳真）

台中霧峰區高達7成土地被劃入國土計畫「農業發展地區」，預期未來限制嚴格，變更困難，引發農友抱怨，市議員李天生今（1月31日）強調，不少農地現況已經遭到破壞或是興建違章工廠，早已不是優良農地，要求市府重新清查。對此，台中市政府回應，已向中央反映，該計畫上路後每5年會進行通盤檢討調整。

李天生指出，霧峰國土計畫劃設3區，原都市計畫區列入「都市發展地區」，東側保安林、南側烏溪等地劃入「高山保育地區」，其餘土地列入「農業發展地區」，其中農業發展地區佔霧峰全區面積高達7成，十分特殊。

李天生說明，霧峰農業發展地區劃設農一、農二及農三，其中東側山坡地之農業土地劃設為農三，西側平緩地區良好農地劃設為農二，面積大於25公頃且八成以上農業使用之優良農地，則劃設為農一。

李天生強調，列入農業發展地區的農地，由於限制嚴格，預期未來變更困難，如同宣判死刑，農友們反映，不少農地鄰近道路，或是興建違章工廠，現況已經遭到破壞，早已不是優良農地，希望在114年5月1日國土計畫實施前，把握最後機會重新清查。

霧峰北勢里長洪金生抱怨，霧峰地區農地價格原本每坪約10萬元，國土計畫公布後，一夕暴跌，目前價格滑落到每坪3萬元，相鄰大里地區農田價格卻出現上漲，讓霧峰由興盛地區變為落後地區，引起大家恐慌。

針對農友反彈，市長盧秀燕在議會答詢時強調，各縣市都面臨這種狀況，已經反映中央，要求維持現狀，避免造成農民永遠不得翻身。農業局說明，針對農業發展地區規劃，目前正研擬台中市農地利用綜合規劃計畫，推動農業施政資源空間合理配置與投入；另台中市國土計畫指認霧峰區等10處優先辦理鄉村地區整體規畫，未來有關城鄉發展需求，可透過該計畫每5年通盤檢討機制或鄉村地區整體規畫，調整國土功能分區，提供居住、產業等多元發展利用。

另，依據目前土地管制規畫，原已編列為特目、特登、建地等非農地將依原來目的使用，不受劃入農產業發展區影響，農一與農二土地仍可從事農業產、製、儲、銷、休閒農業、農村再生、公共設施等，讓農業多元發展。

地政局表示，國土功能分區圖繪製作業依照「全國國土計畫」、「台中市國土計畫」及各目的事業主管機關所提供的環境敏感、開發區位圖資等原則辦理，而農業發展地區將配合農業局農地資源計畫檢討，後續進行調整公告。