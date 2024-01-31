南屯區最新指標建案「勝美琚」，集商圈、交通等眾多優勢於一體，緊鄰IKEA、好市多、迪卡儂、文新秀泰影城，逛街採買應有盡有，10分鐘內的距離即可將生活機能一網打盡，實現真正的離塵不離城。

「勝美琚」位於建功重劃區，嶺東生活圈的核心，北有精科產業鏈、南有烏日高鐵娛樂城，未來還有春安產業園區、台積電二奈米廠等等，帶動就業機會與人口成長，也為該區域的房市帶來美好前景。

南屯區最新指標建案「勝美琚」，集商圈、交通等眾多優勢於一體，10分鐘內的距離即可將生活機能一網打盡。(中時新聞網攝)

交通利多，南北軸有國道一號、台74、快速道路，10分鐘內可抵達高鐵站；東西軸有向上路、五權西路、永春路，還有未來即將打通的市政路，可快速抵達市中心，形成10分鐘生活圈。地段條件優越，地段潛力促使學區發展，除了中科大南屯分校、嶺東科大外，未來更將創立「文中52」國民中學，專辦貴族學校，普林斯頓集團也在此購地，實現大學城計畫。

除周邊生活機能優勢外，高規格建材配備更是一大亮點。屋內配有HONEY WELL反逆洗前置過濾器、ONE TOUCH節能控制開關、維夫拉克3合一1電子鎖、TOTO全自動馬桶、全室SPC石精地板、5+5膠合玻璃及錦鋐氣密窗、BEST洗碗機及微蒸烤萬用爐等全智能配備，全面提升居住品質。

「勝美琚」全屋配置智能配備，全面提升居住品質。(中時新聞網攝)

「勝美琚」建地面積2323坪，樓層設計採地上23層、地下5層，總住家戶數541戶；房型格局29-51坪2-4房。三面臨路，棟距寬廣，車位採雙車道設計，全社區皆是附充電設備的平面車位。公設的部分，包含瑜珈室、健身室、兒童遊戲室、會客室、閱讀家教室等完善飯店式休閒設施，在家也能享受休閒娛樂。

一次擁有交通、機能與頂級生活圈，房價又相對其他地區親民，唯獨只有「勝美琚」，如此宜居又具潛力的地段，絕對是購屋族最合適的首選。