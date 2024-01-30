中市酒駕累犯張男在2020年間再度無照酒駕遭警查獲，因拒酒測挨罰19萬2000元，又遲未繳罰鍰，經台中市交通事件裁決處於2022年移送行政執行署台中分署執行，張不理會催繳，直到，去年10月核發執行命令扣押他的壽險保單後，他怕保單被解約，終由家人一次繳清欠款。

行政執行署台中分署主任周隆光表示，家住大雅區的53歲張男，曾因酒駕入監服刑，仍不知悔改，2020年8月間再度無照酒駕，被警察臨檢查獲，他拒酒測挨罰19萬2000元，但遲未繳納罰鍰，經台中市政府交通事件裁決處於2022年6月間移送台中分署執行。

周隆光說，張男無固定工作，無薪資可供執行，在金融機構存款不足千元，名下車輛車齡已逾15年，且下落不明。台中分署以出面通知他到場說明財產狀況，並提出清償計畫，但他不理會；執行人員去年1月直奔他戶籍地查訪，因未見他本人，留置通知書請他至台中分署繳納欠費、報告財產，但仍未理會。

台中分署調查發現，張男於2022年9月有投保壽險，去年10月核發執行命令要求保險公司配合扣押保單，今年1月18日以書面通知他，並說明保單被扣押執行恐嚴重影響權益，如再不繳納罰鍰，將依法代為終止保險，以解約金清償罰鍰。

張男接獲通知後，擔心保單被解約，透過家人聯繫台中分署請求分期繳納，台中分署認為所要求每期繳納金額太低而不予同意，終獲張男家屬今年1月24日親抵台中分署，一次繳清他全部欠費。

台中分署呼籲，開車不喝酒、酒後不開車，政府機關對「酒（毒）駕行為零容忍」，義務人應主動從速繳納罰鍰，勿再心存僥倖。

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