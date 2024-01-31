行政院29日核定台中捷運藍線綜合規畫，總經費1615.14億元，預計10年後完工通車。對此，前立委蔡正元30日就表示，「這個通過是迫於現實，因為2月1日至5月20日，立法院突然來了一個盧家軍，幾席都是台中的新人，這些人會不會為了捷運線拚命？我看這下子陳建仁和鄭文燦剉咧等」，引發討論。

蔡正元30日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這個通過是迫於現實，因為2月1日至5月20日，立法院突然來了一個盧家軍，幾席都是台中的新人，這些人會不會為了捷運線拚命？那一定是遍地烽火，這些年輕一代的正好找到舞台表演，為家鄉奮戰、為台中拚命，我看這下子陳建仁和鄭文燦剉咧等」。

蔡正元更提到，「因為民進黨也評估了，我現在這個戰場輸了，所以這個戰略撤退，對民進黨來講是無可奈何的選擇，但他們擋太久了，不讓盧秀燕市長有更高的光芒，結果他發現台中市的選民根本不買單」，蔡正元最後更說，「不買單以後，盧秀燕的盧家軍獲得全面勝利，蔡其昌是保一條老命才逃離戰場，賴清德的苦日子才剛要開始」。