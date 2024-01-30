長榮航空公司機師先前醞釀罷工引發旅客擔心，最終在行政院副院長鄭文燦協調下，機師工會與長榮航空達成四項共識，長榮航允諾調整薪資，機師工會允諾，在2026年5月31日前將不再就此次勞資爭議標的發動爭議行為。桃園市議員凌濤指出，資方讓步的關鍵是桃園市長張善政直接打電話給長榮董座林寶水，請長榮把該讓給工會的福利都讓，免得搞到全盤皆輸，張善政不需要大張旗鼓發臉書自誇，但鄭文燦需要，因為鄭從選前就被冷凍、未來新內閣也跟他無關，鄭文燦得展現自己還有功能。

長榮航空機師原擬在今年春節、清明節連假發動罷工，在行政院副院長鄭文燦及主管機關見證下，機師工會與長榮航空28日達成四項共識，長榮航允諾調整薪資、外站津貼及不直接聘用外籍駕駛為正機師；機師工會則允諾，在2026年5月31日前將不再就上述三項勞資爭議標的發動爭議行為。

對於外界將功勞歸於鄭文燦，凌濤30日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，鄭文燦在2024年大選幾乎是被準總統賴清德冷凍、關起來，因為認為鄭文燦會扣分，而事實上鄭文燦確實會扣分，桃園6席立委全掉，最後兩周鄭文燦到大園、觀音、楊梅、蘆竹全力拉抬，最後全部都落選。到選後賴清德一定更覺得鄭文燦沒有政治能量，鄭文燦為了救自己就開始找議題，剛好這次機師罷工他有認識、能夠出手。

凌濤爆料，據他了解，長榮航空資方讓步的關鍵，包括調整薪資、外站津貼及不直接聘用外籍駕駛為正機師，都是桃園市長張善政直接打給長榮航空董座林寶水。

凌濤指出，張善政是直接打給長榮航董事長說，之前這種罷工事件，都是全盤皆輸，長榮航空輸、機組員也輸、旅客也輸，過年航班一團亂。而桃園機場航班一團亂，市長就有責任出來協調。

凌濤說，張善政是非常低調的打給林寶水，請他讓出這些福利給工會，該過就過，因為2019年華航也有相同爭議，當時也都通過了，這些內容都不是新的，只是當時長榮沒有跟上。

「張善政是超級不居功」，凌濤也提到，國民黨桃園六席立委全上，張善政也沒有出來自誇，而且張也才上任一年而已，化解罷工這種大議題也沒有大張旗鼓發臉書、發合照說是自己的功勞，張善政是做事的人，不需要這樣，但鄭文燦需要，因為新內閣可能跟鄭完全無關，鄭被得要展現自己還是有調和鼎鼐的功能。