民進黨選後將面臨朝小野大局面，準總統賴清德昨(29日)透露，未來組閣會秉持民主大聯盟的理念，閣揆和各部會首長人選不完全是民進黨，被認為是要組聯合內閣。對此，媒體人黃揚明直言，「賴清德又講了外行話」，現在陳建仁內閣的民進黨閣員不到一半，但是無黨籍的王美花、蔡清祥、王國材等人，「黨性可能不輸有黨籍的閣員」。

賴清德昨接受北市議員林亮君、苗博雅及黨發言人吳崢的Podcast節目「仁愛路四段507號」專訪，談及未來閣揆、總統府秘書長人選，賴坦言，閣揆和各部會首長都要推出好人才，跨黨派、跨世代、跨領域，因此「不完全是民進黨」，只要是傑出人才都樂意邀請，現在也有在思考人選。此話一出也被外界認為是想組「聯合內閣」。

對此，媒體人黃揚明今在臉書發文，「賴清德又講了外行話」，指出現在的陳建仁內閣，擁有民進黨籍的閣員僅13人：陳建仁、鄭文燦、林萬億、林右昌、吳釗燮、史哲、薛瑞元、許銘春、邱太三、管碧玲、徐佳青、夷將·拔路兒、楊長鎮。

黃揚明續指，民進黨註銷黨籍1人：中選會主委李進勇；至於無黨籍有24人；國民黨停權中1人：退輔會主委馮世寬。

黃揚明也吐槽，民進黨的閣員嚴格來說不到一半，但是無黨籍的經濟部長王美花、法務部長蔡清祥、交通部長王國材，以及政務委員龔明鑫、張景森等人，黨性可能不輸有黨籍的閣員。

網友也留言酸說，「有沒有黨籍不是問題，有沒有為黨奉獻才是重點」、「無黨籍的親屬都是有黨籍的」、「我倒覺得他是在裝傻」、「黨籍不是重點，親信才是」、「無黨籍的名單比有黨籍的更精彩」、「都同居一室不差一張證書，都是自己人！」