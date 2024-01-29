日前民進黨主席賴清德曾接受媒體聯訪表示，他從擔任台南市長到行政院長都主張特赦，並強調，基於審判過程程序不正義，陳水扁也服過徒刑、被關6年，這也是他主張特赦原因。近日一份最新網路民調則顯示，對於是否支持賴清德特赦陳水扁，有91％的網友表示「不支持！如果他特赦陳水扁就代表賴清德支持貪污！」引發討論。

特赦陳水扁問題一直是敏感的政治話題。事實上，民眾黨不分區立委當選人，也是前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿就一向主張特赦陳水扁，選前更曾透露民眾黨主席柯文哲曾對她說，若當選總統會特赦陳水扁；而民眾黨去年11月公布不分區名單時，陳昭姿被名列第3名，當時柯被問到陳昭姿前述所言，亦未明確否認，僅回應：這案子要解決，如何解決要大家討論。

而YouTube頻道《野電視94強》27日則是針對賴清德曾說特赦陳水扁是其一貫的主張， 詢問「請問你支持賴清德特赦陳水扁嗎？」進行了網路民調，截至28日晚間23時止，已有4萬人參與投票，有91％的網友表示「不支持！如果他特赦陳水扁就代表賴清德支持貪污！」，僅有9％的網友表示「我支持！陳水扁是無辜的！」

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「貪污的人不用關，有天理嗎？阿扁沒有羞恥心，他的子孫會有道德觀嗎？我很疑惑！」、「整個司法威信已蕩然無存，每一個人犯罪應接受司法制裁，絕對不能有例外」、「特赦或不赦對台灣的大環境已經不重要了！老百姓的生活過的好不好才是目前最重要的！」、「特赦？笑死，讓我們繼續看下去，貪污還要特赦別鬧了」、「不賛成特赦，變成案例。以後就會援引，法律會變得不公不義」。