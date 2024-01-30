立法院2月1日將舉行正副院長選舉，國民黨立法院黨團今召集黨團會議，將舉行模擬投票，為要求票票入軌，傳國民黨將祭出黨紀處分，若不分區立委投錯票將直接開除黨籍、區域立委則直接停止3年黨權。國民黨副發言人賴苡任表示，國民黨是有組織紀律的政黨，祭黨紀行之有年，相信國民黨立委對於拿下立法院正副院長，一定有決心團結在一起的想法。

由於國民黨過去曾發生「投錯票」慘況，傳出今年黨中央祭出黨紀，若不分區立委投錯票將直接開除黨籍、區域立委則直接停止3年黨權，列為「冷凍名單」，其中不分區立委如果遭到開除黨籍，將無法繼續任職立委，恐成為「任期1天」的短命委員。

國民黨立委林思銘指出，為了嚴防有立委投錯票，今天中午黨團大會將針對立法正副院長投票事先模擬，包含如何技術性亮票、黨團幹部如何監票，同時也讓新科立委熟悉投票流程，盼不要再出現投錯票情況。

國民黨不分區立委當選人吳宗憲表示，他們是不分區立委，會以國民黨的要求為主，他們也沒有選區的壓力，所以，他覺得照國民黨的指示走沒有太多問題；至於會不會投錯票有點匪夷所思，他不太能理解為什麼會投錯票？至少他不會發生，不知道別人為什麼會發生？

國民黨新科立委黃健豪說，新一屆立法院由於新科立委較多，今天中午黨團會議，會針對正副院長投票有新生教育訓練。國民黨新科立委羅庭瑋則表示，因有投錯票前例，希望能模擬投票讓大家習慣一下，他樂見有黨紀準備，避免跑票狀況發生。

羅庭瑋指出，台中市長盧秀燕剛擔任立委時，選召委時曾不小心誤投給自己，當下感到不好意思，幸好那次召委仍由國民黨拿下，她提醒新科立委在正副院長選舉時，一定不要投自己。