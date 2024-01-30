2024大選民進黨雖勝選，但流失大量年輕選票；學者最新分析發現，的確有不少「英粉」此次轉而支持民眾黨主席柯文哲。一名綠營操盤幕僚對此坦言，民進黨該思考，為何年輕人不站在他們一邊？ 一味嘲笑柯支持者的行為，簡直是豬隊友。

《鏡週刊》今（30）日報導，學者王宏恩以回歸模型等方式分析發現，在柯文哲獲得的300多萬票中，絕大多數是來自上次大選總統蔡英文多出民進黨政黨票的票。他提到，總統當選人賴清德相較蔡得票減少的選區，是人口密度較高、年輕人比例和大學學歷較多的選區，而民眾黨和柯文哲在這裡的選票較多，此外，愈多人租屋、幫忙連署同婚公投的選區，總統票也大幅流向柯。

報導指出，柯文哲選前造勢的參與者大多是年輕世代，除了大學生，還有高中生、抱著嬰幼兒到場的父母，選前之夜時，更有許多年輕人攜帶自製標語、自發喊口號，有綠營黨公職形容，上次出現這樣的場面，已是多年前的太陽花學運和反核運動。

此外，不同於多數政治人物的大進場，柯文哲的造勢有獨特的「大退場」現象，造勢散場時，仍有大批支持者等著要和他握手、拍照。

有綠營資深操盤幕僚提到，柯文哲的支持者自稱小草，在大選結束後，他們遭到名嘴和綠營側翼大肆嘲諷，但總統蔡英文在當選前的2014年，曾推出「民主小草計畫」，號召數十名青年登記參選基層代表，以求打破青年參政不買票選不上的迷思，在他看來，嘲笑小草們的行為，簡直是豬隊友，民進黨該思考的，是為什麼過了10年後，年輕小草們不是站在他們這一邊。