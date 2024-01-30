政壇高度關注準總統賴清德新內閣布局，他允諾會以「民主大聯盟」樣態，尋求跨黨派、跨世代、跨領域理念的人選，閣揆和各部會首長人選不完全是民進黨。對此，行政院長陳建仁說，相信賴清德對內閣人事已經有很好的規畫，也能符合國人期待，而學術研究一向是他的最愛，「520以後希望能夠回到中央研究院，繼續學術研究」。

陳建仁下午出席第7屆卓越中堅企業獎頒獎典禮並接受媒體聯訪，被問到賴清德表態內閣會跨黨派選才，若接獲徵詢會有意願留下來嗎？陳建仁表示，相信賴清德現在對於所有內閣人事的安排，已經有很好的規畫，相信也能符合國人期待，「我自己也相當期待」。

作為看守內閣，陳建仁指出，目前內閣閣員最重要工作就是堅守崗位，繼續為國家打拚，把國家帶到更美好、更堅韌、更溫暖的境界，對於未來仕途，他則說，學術研究一向是他的最愛，「我520以後希望能夠回到中央研究院，繼續我的學術研究，為人類來服務」。