台灣港務公司基隆港務分公司利用疫情期間加碼投資東西岸旅客中心，並在東岸旅客中心頂樓建置蝶客空中花園，在海景第一排，結合海景綠意及裝置藝術，本週末連續兩天邀請紙風車劇團演出《巫頂環遊世界》。

《巫頂環遊世界》的主角是由巫婆「巫頂」，她揮灑魔法，運用戲劇的想像力，帶領大小朋友從基隆港出發環遊世界。首站到貝里斯森林〈聽牛蛙唱歌〉；接著逗趣的〈起床號〉和全場孩子共同克服賴床的習慣；而後跟著小丑魚〈小芬小蓮海底歷險〉，最後全場大小朋友進行一場〈海底世界運動會〉前進海洋世界冒險；以互動劇場型塑環遊世界從基隆港出發的意象，讓大小朋友一起見證全台首座結合無敵空中花園美景的郵輪旅客中心。

基隆港務分公司高傳凱總經理表示，東岸旅客服務設施為基隆港水岸觀光資產活化第一個案例，而西岸旅客服務設施西二庫暨停車場也會招商，未來東西岸商場將可透過郵輪廣場、海洋廣場及國門廣場串聯成U型微笑港灣，創造不同的意境及氛圍。演出將於2月3日、4日登場。