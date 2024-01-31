微笑曲線「再現祝山」

林鐵及文資處積極以軸帶概念進行文化資產保存與活化，更在國際技術交流合作、調查研究、教育推廣、在地化合作、管理維護等多元面向耕耘，努力找回國民共同記憶，並與現代生活產生對話連結，讓阿里山林鐵價值被世界看見。阿里山林鐵因風災中斷多年，全線通車最後一哩路「42隧道」預計2023年底完成隧道基礎工程，各界熱切期盼的全線通車可望於2024年實現。

台灣鐵路最高點 祝山車站海拔2451公尺

祝山觀日享譽國際，為提升服務品質及旅客安全，林鐵及文資處以「光明的起點」為發想，進行祝山車站改建工程，歷時3年，2023年11月底完工啟用，觀日列車再度停靠祝山車站，重現祝山磅礡大美，陪伴旅人創造阿里山「迎曦．朝聖」美好回憶。

睽違3年再現祝山 形塑阿里山新地標

祝山車站海拔2451公尺，是台灣鐵路最高點；通往車站的觀日鐵路於1986年1月13日通車啟用，是阿里山林鐵第一條自行規畫建造的觀光路線。為提升營運品質進行車站改建工程，歷經建築設計改版及文資、水保等審查工作，2020年10月動工，克服地勢、天候與疫情種種改建困境，2023年11月21日起正式恢復停靠，以嶄新風貌迎接國內外旅人。

車站獨特醒目的棚頂設計，迎合阿里山雲海，更兼含文化景觀、生態永續及友善服務概念，締造阿里山林鐵五項第一：全台海拔最高車站、第一座鑽石級綠建築高山車站、第一座採用智慧生態照明的車站、第一座具蓄水功能月台車站及第一座雙層單側岸壁式弦月造形月台，形塑阿里山新地標，提升旅運安全舒適功能，創造友善溫暖的旅遊體驗。

「光明起點」為發想 兼顧人文與環境

車站保留弧形月台，延續文資價值及國民記憶，微笑曲線「重現祝山」；外觀運用紅檜、柳杉、相思木等國產材包覆柔化月台鋼構材，展現剛柔並濟、易於維護優點。車站大廳、月台地坪木紋平板磚斜紋鋪及入口意象菱紋天花板，汲取鄒族文化圖騰，將在地部落元素轉化成空間元素。

為兼顧生態與保育巧妙融合自然地景，保留原有樓梯基礎，以微型樁作為主樓梯支承，並搭配無障礙動線，善用地形創造最大空間；調整主樓梯屋頂開口，保護珍貴原生紅檜生長；保留階梯旁原植栽，並新設多條動物通道；電梯帷幕採有色、低反射玻璃，避免鳥擊窗殺。

祝山車站海拔2451公尺，是台灣鐵路最高點。（圖／林業鐵路及文化資產管理處提供）

月台下方設置筏式基礎大型蓄水池，每次注滿水可供2個月使用，改善山區缺水問題；夜間智慧照明部分，採用可控制溢光之低色溫、峰值無藍光遠端智慧照明系統，降低夜間光害對生態影響。

觀日列車恢復停靠祝山車站 對高岳功成身退

祝山線觀日列車恢復停靠祝山車站（中途不再停靠對高岳），祝山線單程車票恢復原價150元，歡迎大家搭乘林鐵前往觀賞日出景致，並佇足探訪美麗的祝山車站。

（阿里山林業鐵路及文化資產管理處廣告）