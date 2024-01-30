美國一名女牙醫23日準備搭機從牙買加飛回美國，她在登機櫃台前與友人爭吵後情緒崩潰，開始大吼大叫、飆罵髒話，甚至脫光衣物剩下只穿了一半的內衣，員警上前制止時，女子還試圖奪走警察的配槍，警方費了好一番功夫才將她制伏。

美國一名女牙醫日前準備從牙買加飛回美國，突然在登機櫃台前脫光衣物、飆罵髒話。

綜合《牙買加拾穗者報》（Jamaica Gleaner）、《加勒比海國家周刊》（Caribbean National Weekly）報導，美國一名女牙醫日前和友人到加勒比海國家牙買加度假，23日準備從牙買加北部蒙特戈灣（Montego Bay）的桑斯特國際機場（Sangster International Airport），搭乘聯合航空飛回美國，不過她在登機櫃台前與友人起了爭執，接著女子的聲音愈來愈大，行為也愈來愈脫序。

女子開始脫掉身上衣物，脫到只剩下穿了一半的內衣，下半身全裸，她更將衣物、個人物品丟向周圍旅客。

畫面顯示，機場人員上前攙扶她時，女子不斷吼叫、飆罵髒話，員警上前試圖制伏她時，她不斷掙扎，更數度想搶下警察的配槍，一旁旅客及地勤人員全停下手邊動作查看，

多名警察費了好一番功夫才將女子上銬，女子終於被制伏在地後，一旁旅客陸續將衣物蓋住女子的重要部位，她隨後被送醫治療。

牙買加法庭昨（29）日開庭審理女子的脫序行為，裁定開罰52000牙買加幣（約新台幣1萬元）。

女子的委任律師威廉斯（Mark Williams）表示，女牙醫在工作方面展現高度專業，不過事發當時似乎精神病發作，他說女子那段期間正在服用治療焦慮的藥物。