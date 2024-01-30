繼大賣希臘40架F-35戰機後，美國再出售24架同型戰機給捷克。

捷克周一（29日）和美國簽署了一份諒解備忘錄，敲定採購24架F-35A 「閃電II」（Lightning II）5代戰機，而布拉格說，這是「捷克武裝部隊史上最重大的專案」。

事實上，綜合外電29日報導，去年9月時，捷克政府已同意採購這批戰機。由於俄羅斯威脅與日俱增，布拉格不斷提升軍力，並將武裝部隊現代化。根據計畫，採購過程將持續11年。首架F-35將從2029年開始生產，預定2031年交付。而生產週期將持續到2035年，以確保提供這些先進戰機。

而到2034年時，捷克預計將投入64.7億美元（近2,017億台幣），以升級戰機和相關基礎設施。而這預算還包括採購飛彈，並奠定強大、裝備精良的技術基礎。

為了展現團結精神，美國與捷克上周敲定了與採購F-35A相關的工業合作協議。目前捷克方面預定與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）成立11家合資企業，而與發動機大廠普惠（Pratt & Whitney）再成立3家合資企業，承諾總價值達153億克朗（約208億台幣），有13家捷克企業和大學都表達願意積極參與。

基本上，它們將在F-35元件製造、研發，飛行員培訓支援和維修等4個領域有所貢獻。而令人振奮的進展在於，經認證的兩個F-35戰機飛行員訓練中心裡，有一個就預定會設在捷克。