陸美經濟關係緊張，使全球貿易情況正在發生調整，根據外媒報導，2023年美國進口商品最大來源國將由墨西哥奪下，大陸占居榜首長達17年後首度丟失寶座。

《路透》等外媒報導，在陸美貿易戰延燒下，美國正加速「近岸外包」以及「友岸外包」，根據美國商務部公布數據，2023年前11個月，從大陸進口的商品僅占美國進口總額的13.9％，墨西哥商品占15％。2017年，大陸商品還占美國的21％以上，但2018年美國前總統川普開啟貿易戰，使情況發生轉變。

根據統計，2023上半年墨西哥獲了290億美元的外國直接投資（FDI），相比2022年成長5％，其中一半投資在製造業領域，美國則是墨西哥外商直接投資的最大來源，占總量的43％。

美國電動車大廠特斯拉2023年3月宣布將在墨西哥新萊昂州建新廠，但沒有公布確切的時刻表。墨西哥則將特斯拉建廠視為「近岸外包」趨勢正在興起。

另根據《日經中文網》報導，大陸可能自2006年以來，首度失去美國最大出口國的寶座，將被墨西哥超過。墨西哥對美國出口的占比，將從2000年以來首次成為第1位。2023年，美國從墨西哥進口額有望刷新歷史新高。