台灣官方及民間對於中美對峙、地緣政治威脅的正向回應，讓在台灣經營或投資的美商信心大增。台灣美國商會30日發布2024商業景氣調查報告，調查顯示對台灣現況有四大結論，其中，對經濟前景充滿信心、持續投資台灣，都有超過八成、甚至九成的高度支持。對於未來三年的經濟，受訪者樂觀度更高，看好比例達85％。

該調查結果亦顯示，大多數受訪者認為2023年台灣海峽緊張局勢加劇，並沒有給他們帶來重大影響。

台灣美國商會（AmCham）理事長銀丹（Dan Silver）表示，81％的會員對台灣未來一年經濟前景充滿信心，並有92％的會員，計劃今年在台維持或擴大投資，其中會增加投資的占比41％。不過，有逾半認為兩岸是未來最重要、最需要關注的政策。且調查顯示，35％的受訪公司認為會「inconsistently」持續營運計畫，以應對地緣政治環境的變化。

銀丹表示，雖然此份調查是在台灣總統大選前進行，因此沒有對新政府作出建言，接下來將輪到美國進入大選高峰期，呼籲雙方應趕緊完成台美21世紀貿易倡議第二階段談判，為將來雙邊簽署自由貿易協定打好基礎。

台灣美國商會表示，藉由此份調查敦促台灣建立經濟持續繁榮所需的韌性，需要加快經濟改革和參與國際經濟的步伐。因此，調查結果四大結論的另二部份，其一是應減少官僚主義，其二是應與國際標準接軌，以改善台灣營商環境的重要領域。如，40％的受訪者表示，台灣的法律法規詮釋或施行不一致。

年度《商業景氣調查》是台灣美國商會最重要的年度調查，與美國商會白皮書同列為與台灣政府對話的重大訊息。台灣美國商會《2024年商業景氣調查》報告於2023年11月20日到12月15日調查，調查對象為符合條件並擔任高階管理職的商會成員，最終獲得223名會員有效回卷。台灣美國商會成員近5成已在台灣營運30年，8％為設立少於5年，四分之三的企業總部不在台灣。