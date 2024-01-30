嘉義基督教醫院全新托嬰中心，空間設計有家的感覺。（嘉基提供／廖素慧嘉市傳真）

為提供員工子女安全舒適、有利嬰幼兒發展的環境，嘉義基督教醫院打造嶄新的托嬰中心，30日落成啟用，院長姚維仁表示，托嬰中心收托人數增加至50名，環境設施優質，讓員工能放心托嬰，安心地早日回歸職場。

嘉基表示，托嬰中心新址在嘉義市保義路20號，外觀為一層樓平面，室內面積有約177坪，戶外空間約62坪，園區有全新防火及監視器設施、光線合宜、通風良好，空間寬敞，硬體環境符合嬰幼兒的需求，以嬰幼兒「在家的感覺」為設計理念。

嘉義基督教醫院全新托嬰中心，空間採光通風適宜。（嘉基提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉基指出，除了考量到嬰幼兒的需求，也兼顧現場托育人員便於使用的空間設計，提升工作效率與優質照顧品質，落實友善托育職場，讓家長安心送托。

姚維仁說，因應0至2歲嬰幼兒收托人數不斷攀升，嘉基托嬰中心新建完成後，原本收托30人擴充至50人，讓同仁可以安心順利回歸職場，兼顧工作與育嬰的家庭生活。

托嬰中心園長許瓊文說，中心收托年齡分為0-12個月、12-18個月以及18-24個月三個班，有11位專業托育人員，嘉基托嬰中心也參與政府準公共化簽訂合作契約，送托家長可領取準公共化相關托育補助。

嘉基表示，目前嘉基托嬰中心收托員工子女以外，也將開放名額給社區民眾、與鄰近企業簽屬聯合托育服務，建立嘉義市友善共有共好的托育照顧服務，穩定女性工作平權，進而促進性別工作平等，朝向成為嘉義市優質托育機構示範的目標前進。