在市中心人口稠密區，要停車還不一定有車位，一名網友趁假日開車到嘉義晃晃，乖乖找停車格停車，沒想到下車後卻目睹一堆車輛各種違停，上網分享照片引起熱議，不少人笑說是南部日常，也有人感嘆全台都有違停亂象。

一名網友在PTT八卦板分享，趁著假日開車到嘉義逛逛，開到縣議會附近找了停車格停車，沒想到下車後才發現到處都是違停車輛，直接停草坪、紅線、人行道、轉彎處，質疑這樣停車真的沒關係，「原來嘉義是無王法的地方？」

貼文引起熱議，不少人紛紛諷刺，「南部日常」、「民主聖地欸，法律只是參考用的」、「嘉義法律只是參考，要先看明文規定」、「南部的交通邏輯跟北台灣有差距」、「來南部就奔放點吧」、「法律不出台北，這就是台灣人的程度」、「過了台中，南部都是沒王法的地方」。

也有網友分享當地狀況，「真的是嘉義日常」、「嘉義正常，還會被併排停車呢」、「嘉義連抽菸開車檢舉都不會過呢」、「還有停慢車道內側的咧，嘉義獨有超屌」、「記得縣府特區假日停車場還不用錢，停成這樣是辦什麼活動？」

還有網友感嘆全台都有違停亂象，「又不是只有嘉義」、「不要說南部了，到處都這樣，台灣政府對違規仔的善意」、「台北以外都這樣好嗎！台北現在也快了，一堆紅線將要改為黃線，全台灣不分你我，讚讚」、「不是全台都一樣嗎？」。

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