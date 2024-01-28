冬季低溫易誘發心血管疾病，發作時多有胸悶、胸痛症狀，但其實感到胸部悶痛只有3成是狹心症、心肌梗塞造成，國泰醫院心血管中心部主任黃啟宏表示，因心血管狹窄引發的狹心症，不但會胸口悶、痛、喘，最大的特點是愈活動愈不舒服，至於血管完全塞住的心肌梗塞，即使坐著不動，悶、痛、喘也無法緩解，且直冒冷汗。

持續一周的低溫，讓不少人一感到胸悶或胸痛就緊張不已，黃啟宏說，臨床上胸口悶、痛大約只有3成是心血管狹窄或堵塞造成的狹心症或心肌梗塞，要判斷胸口不適，是否是「猝死殺手」上身，其中代表心血管已有7成以上堵塞的狹心症，不僅會有胸悶、胸痛、喘的症狀，且會有愈活動愈不舒服的特點，因為活動時心臟必須增加供血，但血管狹窄供血不及，所以會越動越不適。

至於心肌梗塞發作的判斷方式，黃啟宏指出，除了上述悶、喘、痛，即使坐著不動也無法緩解不適，且會冒冷汗，相關症狀持續5分鐘以上，很高機率就是心梗發作。

此外，心梗發作也有部分患者會出現非典型症狀，黃啟宏說，心臟下壁緊鄰的橫膈膜下方就是胃，因此有人心梗發作時，會用胃痛來表現，另外因牽引作用，也有人會發生下顎痛或左上臂痛的情況。

但黃啟宏強調，絕大多數的心梗患者都會有胸部悶、痛、喘及冒冷汗的症狀，在急診室這4症狀稱為「傷心指數」，一旦急診病人符合傷心指數的標準，就會立即做心電圖，確認是否是心梗發作。