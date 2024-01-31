彰化縣彰化市彰南路日前發生1起離奇的死亡車禍，54歲的曳引車尹姓駕駛，開車行駛在彰南路往彰化方向，疑似視線死角未注意到騎乘普重型機車的58歲林男，在綠燈起步後推撞林男，並將其捲入車底當場慘死，嚇壞當時不少路人，警方表示，林男到院搶救仍宣告不治，雙方酒測值均為0，詳細的肇事責任歸屬仍進一步調查釐清。

附近民眾表示，當時有人大喊曳引車司機，但司機似乎沒有聽到，仍不斷向前行駛，最後是附近便當店民眾看到，有4、5個客人上前攔車，才將司機攔下，不過機車騎士已經被碾壓，一動也不動。

警方表示，這起事件發生在29日下午3點53分，地點在彰化縣彰化市彰南路2段5號前，尹姓曳引車駕駛行駛在彰南路2段往彰化市區方向，不慎撞上騎乘普通重機的林男。

根據路口監視器來看，當時林男騎乘機車與尹男駕駛的曳引車在同車道停等紅燈，至前路口號誌轉綠後，2車同時起步，尹男的曳引車疑似視線死角，直接追撞前方林男的重機車，致使林男當場倒地，並捲入曳引車底下。

警方獲報以後到場，隨即將林男送往彰基醫院搶救，不過在同日下午5點42分宣告不治，隨後由家屬協助製作筆錄，經檢測雙方酒測值均為0，至於詳細的肇事原因與責任歸屬，則有待後續進一步調查釐清。