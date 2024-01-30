彰化縣1名婦人發現丈夫有小三，找來經營國術館的林男到家裡「驅魔」、「斬桃花」，沒想到慘遭林男猥褻，摸遍婦人及女兒全身，事後婦人驚覺不對報警，變態林男遭警逮，近日判決出爐，林男遭依強制猥褻罪與強制性交罪，判應執行有期徒刑5年6月。

這名46歲經營國術館的林姓男子，自稱有跟爺爺學過「煞魔仔」，稱其有高強的法術，婦人不疑有他，帶林男到家中「驅魔」、「斬桃花」，過程中要求婦人及婦人女兒脫衣，還上下其手，甚至性侵婦人女兒得逞。

離譜的事，林男稱床鋪和飲水機都被下符咒，是先生「引鬼入室」，辯稱要施法，竟用手伸進婦人的上衣內部撫摸其胸部，又將婦人的褲頭拉下，撫摸下體，而婦人女兒也自願讓林男「施法」，撫摸全身還用手指姦淫其下體得逞，甚至帶婦人女兒到城隍廟拜拜後，並將其帶到汽車旅館強姦得逞。

判決書指出，法官審理時問婦人為何不叫或抗拒，婦人稱，煞魔仔很恐佈，如果叫出來或報警都會被鬼附身；女兒也說，林男說摸身體就是在作法，她也過看符咒，若跟外人講法力將失效，甚至可能被厲鬼附身。

由於母女倆全身都被摸光、看光，卻不敢對外人講，也不敢報警，整整隔了2個月後才覺得不太對勁報警；林男到案後矢口否認，辯稱「女人若被性侵」應該立即報警，哪有拖這麼久的，強調他是被冤枉的。

法官審酌，認被告透過詐騙行為，製造1個使被害人處於無助而難以反抗或不知道反抗之不自由狀態，嚴重影響被害人同意之效力，被害人自始並未同意要進行性交行為，故該性交行為屬違反被害人意願的行為，屬於一種「低度強制手段」，依強制猥褻罪，共2罪，各處有期徒刑1年2月；又犯強制性交罪，處有期徒刑4年10月。應執行有期徒刑5年6月。

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