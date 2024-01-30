年節將至，路上行車要小心！29日下午彰化縣花壇鄉花秀路153巷路口，發生一起嚴重車禍，1名林姓婦人，駕駛自小客車逆向撞上謝姓老翁，當時還有另一部電動車幸運閃避，沒有造成連環追撞，對此彰化警分局長廖志明下令，從2月1日起至15日，將加強重要節日維護工作，擴大取締，確保民眾生命財產安全。

根據警方調查，56歲的林姓婦人開車行經花秀路153巷時，當時號誌是綠燈，但其突然恍惚逆向行駛，直接衝向對向車道，撞上迎面而來駕駛自小客車的71歲謝姓老翁，所幸雙方駕駛都僅受到輕微傷害。

警方獲報到場後，林女和謝男經酒測後確認無酒後駕車情形，但皆有不同程度的身體不適，因此主動將2人協助送醫，初步判定事故肇因是林女自小客車逆向行駛，不過詳細的肇事原因與事故責任歸屬，將待後續進一步調查釐清。

對此彰化警分局長廖志明表示，將從2月1日晚間10點起至2月15日止，為期 15 天加強重要節日安全維護工作，3大主軸包括「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，近日積極強化宣導，強調警方對於重大交通惡性違規如超速、逆向行駛等將擴大取締，提供民眾一個平穩又安全的春節假期，更確保用路人生命財產安全。