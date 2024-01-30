高雄市56歲羅姓男子於1995年因《票據法》遭到判刑，他不願服刑潛逃泰國，並在當地經營餐廳，卻於1月中猝死身亡，泰國警方僅在其身上發現一張假護照，羅家人想接他回來，但泰國警方無法確認羅男為台灣人，恐將他依無名屍處理，與其他遺體一同火化，羅男母親幾乎哭瞎眼睛，希望外交部能幫忙讓兒子落葉歸根。

據了解，羅男29年前與當時的女友說好共同開店，並以本票向女方母親商借100萬元，這筆錢交由雙方平均分配，女方母親明知道他僅拿一半，卻仍向法院索討百萬全額並成立，羅男一氣之下離開台灣、遠赴泰國，在當地摸爬滾打後站穩腳跟並經營餐廳。

羅姓男子出走泰國近30年，在當地摸爬滾打站穩腳跟，卻在1月中猝逝，留給至親無限哀痛。（圖／讀者提供）

羅男的通緝身分早已過了追溯期，羅母也時常催促兒子回國，兒子則表示自己的餐廳因疫情慘澹收場，並答應會盡快將泰國當地的事情處理後返鄉，羅母心心念念跟兒子團聚，卻在一月中旬發生悲劇。

據了解，羅男在泰國持假中國護照生活，護照上的名字也並非其本名，而他1月14日晚間與朋友聚餐，同住的友人隔日清醒發現他尚未起床，上前查看這才驚覺他已沒有生命跡象，當下已明顯死亡，連忙通知泰國警方前來處理。

消息傳回台灣，羅家人悲痛不已，羅母每日以淚洗面，只希望能將兒子的遺骸帶回故鄉落葉歸根，但泰國警方根據羅男的證件判定他是中國人，不承認其台灣國民身分，也讓羅男的「回家路」困難重重。

羅男舅舅表示，他曾為此北上外交部詢問，外交部卻稱此案要交由駐泰國台北經濟文化辦事處協助，駐泰國台北經濟文化辦事處卻稱要由外交部申請，雙方各執一詞讓家人無所適從。

家屬期盼外交部能夠居中協助，讓猝逝的羅姓男子能夠落葉歸根，避免在國外屍骨無存。（圖／報系資料照）

羅男舅舅提到，羅男的遺體目前被當作無名屍處理，倘若未在規定的半個月內找到家人，其屍骨將依當地規定與其他無名屍一同火化，骨灰再送到寺廟，屆時將是真正的「屍骨無存」。

「拜託大家，真的只想要讓他回家。」羅母悲痛表示，她已失去了丈夫，邁入老年又失去愛子，她如今只懇求外交部居中協調，好讓兒子能夠回家安葬、魂歸故土，也寬慰她白髮人送黑髮人的痛苦。

對於羅老太太的懇求，本刊詢問外交部是否能提供協助，外交部表示，1月25日接獲泰國警方通知，一名56歲華裔男性羅〇死亡，請該處協助相關事宜。駐處另於日前分別接獲國人羅〇〇家屬及公司同事通知羅君亡故，但當事人姓名等個資和泰國警方掌握的死者資訊不一致。鑒於此涉及當事人及家屬相關權益，為求妥慎，駐處現正透過多方管道查證死者身分資訊，如果經查證確為我國人，將續提供家屬必要協助。

有關羅君遺體恐遭泰方以無名屍處理一事，經駐處居間聯繫協調，1月29日泰國警方曾赴駐處出示致驗屍醫院說明函，表示因羅君家屬及駐處正在查核羅君身分，要求驗屍醫院暫勿以無名屍處理，故醫院暫時不會火化遺體。駐處將續與泰方及家屬等就本案保持密切聯繫，確保家屬權益。

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