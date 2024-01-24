一名葉男子與妻子小美感情不睦長期分居，某日因兒子因想念媽媽，於是帶著他去妻子住處探視，但兒子興奮的上樓找媽媽時，當場撞見她下半身赤裸和一名脫光光的男子在床上摟抱，兒子當場情緒崩潰哭著跑去告訴在樓下等待的爸爸，葉男獲悉大怒，上樓在垃圾桶翻出沾有精液的衛生紙，事後提告求償50萬元，法院判決小美需賠償12萬元。

根據判決書，小美與葉姓丈夫因婚姻不睦，雙方長期分居，但是某日因為想媽媽，於是葉男帶著未成年的兒子前往妻子住探望，未料兒子盼母心切，奔上二樓房間，卻直接撞見媽媽下半身赤裸，與一名陌生男子報載一起滾床，兒子見狀大驚，崩潰哭泣轉頭就跑。

隨後該名該男子亦下樓要騎車離開。丈夫氣得上前質問，但該男子表示來修平板電腦，丈夫與他再上樓，卻未看到平板電腦，但是在垃圾桶內，翻出疑似沾有精液的衛生紙，小美立刻跑上去搶，搶不過，當場就叫其餘親友共同毆打丈夫。

丈夫事後氣得向法院告小美，小美出庭時則否認，她不可能衣衫不整與親弟弟在床上摟抱。但是心碎的兒子，卻向法官作證，表示，床上的陌生男子有看到他，就用棉被蓋起來，媽媽則是把他推到門外說她要工作叫他回家。

法官審理後，認定小美與小王已逾越朋友關係，但審酌兩人夫婦學歷、職業和收入等情形，認為小美需賠償12萬元。