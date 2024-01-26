宜蘭縣蘇花公路119.6公里處的邊坡，今天（26日）有民眾發現一具無名男屍，警方初步調查，死者身上無明顯外傷，身上也無綁痕等，初估死亡時間3至7天，將先清查出死者身分，並在下周三相驗釐清死因。
發現無名屍的邊坡，因常有民眾棄置大型垃圾，也常有人去該處邊坡撿拾回收物，今天上午有民眾撿拾床墊時，意外發現一具屍體。
警方初判死者是男性，因臉部腐爛，需比對指紋清查身分，並相驗確定死因，初步查看遺體無明顯外傷。
宜蘭縣蘇花公路119.6公里處的邊坡，今天（26日）有民眾發現一具無名男屍，警方初步調查，死者身上無明顯外傷，身上也無綁痕等，初估死亡時間3至7天，將先清查出死者身分，並在下周三相驗釐清死因。
發現無名屍的邊坡，因常有民眾棄置大型垃圾，也常有人去該處邊坡撿拾回收物，今天上午有民眾撿拾床墊時，意外發現一具屍體。
警方初判死者是男性，因臉部腐爛，需比對指紋清查身分，並相驗確定死因，初步查看遺體無明顯外傷。
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