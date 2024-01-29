高雄市黃姓男子因患有自閉症、妥瑞氏症、過動症的20歲兒子情緒失控，他安撫對方無效後，拿充電線將兒子勒斃，再主動報案自首，他向警方說「我把他勒死了」「他情緒障礙太嚴重了」，最高法院考量他自首及犯行足以引起一般人同情，2次減刑後，駁回他的上訴，依殺人罪判刑4年定讞。

黃姓男子20歲的兒子長期患有自閉症、妥瑞氏症、過動症，且有智能不足及情緒障礙，由黃男及黃的妻子長期照護及教養，2021年8月24日晚上黃的兒子因不斷丟洗衣球至洗衣機內，遭黃妻制止，而與其發生口角爭執，黃男將其帶往該住處2樓欲安撫其入睡。

但黃子情緒仍不受控制，黃男因長期照顧兒子壓力，將手機充電線在接頭處打結綁為1捆，再壓制兒子，使其面朝下趴臥在地，隨即持該等充電線整圈環繞在其頸部，並在其後頸處纏繞另一繩結以加壓固定其頸部之充電線繩圈，而以此方式強勒頸部直至對方當場窒息昏迷毫無反應後始放手。

黃男行凶後，撥打電話到派出所，主動向員警供承殺人犯行，自首而接受裁判，經警前往現場處理並呼叫救護車前來，黃子已無呼吸、心跳，經送醫不斷進行急救，仍於隔天下午3點窒息而呼吸衰竭死亡。