陳姓男子今年4月酒後勒斃汐止火車站外排班小黃運將，士林地院2日開庭審理，法官決定行國民法官參審程序，但辯護人認為，起訴書當中記載「心有未甘」、「叫囂」等字眼，混雜了檢察官的想法，會污染國民法官心證，檢察官則指，辯護人在書狀內提到證物內容，更易造成預判，法官諭知，對於起訴書內容有無預斷，合議庭另行評議。

全案發生在今年4月6日，40歲陳男在汐止火車站外隨地便溺，引發64歲小黃運將不滿並出言制止，雙方爆發口角，陳男徒手勒斃林姓運將，員警到場後逮捕並酒測，酒測值1.07毫克，陳酒醒後稱「忘記了」，檢方依殺人罪起訴陳男。

陳男上次開庭辯稱，並沒有殺人的想法，最多只是傷害致死，辯護人認為國民法官無法辨別犯罪動機，案情非常複雜，希望進行一般程序，但法官駁回，認為仍應行國民法官參審，此次開庭，辯護人主張，小黃運將當時有持武器攻擊陳，陳則是正當防衛，而陳則稱酒醉無法控制力道，並非故意勒斃運將。

法官今整理爭點，並諭知隨機抽選150名國民法官的時間地點，將另行通知，而死者的胞妹則說「我哥無法說話」請檢察官調查，到底是誰「正當防衛」，家屬委任的律師則指出，事發後包括喪葬費花費39萬餘元，陳若有錢可以先賠償，但不代表家屬原諒，庭訊約1小時半，法官諭知候核辦。

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