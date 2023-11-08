屏東1名患有思覺失調的陳姓男子，因自認爸媽遭殺害，而持木棒將誤以為凶手的鍾姓鄰居活活打死，一審屏東地院法官依「欠缺辨識行為違法之能力」將他判處無罪，全案上訴至二審，高雄高分院今維持原判。

判決書指出，2020年8月15日上午9時52分，住在屏東縣的陳姓男子，在他鄰居鍾姓老翁住處前，持1支木棍狠狠毆打鍾翁的頭部，導致鍾翁受有創傷性腦膜下出血、顱骨開放性骨折、肢體多處撕裂傷等傷害，當天下午1時16分傷重不治死亡。

一審屏東地方法官經參酌精神鑑定報告，以及歷年病歷資料、案發前後的行為舉措、案發當時的言行表徵等事實，認為被告案發時，確實因思覺失調症所生的妄想症狀，誘發其殺人等犯行，而其行為時均已達到刑法第19條第1項所規定的「因精神障礙致不能辨識其行為違法以及欠缺依其辨識而行為之能力」情形，應屬不罰，因此依法判處無罪，並令入相當處所，施以監護5年。案件上訴二審，高雄高分院今日宣判駁回上訴。