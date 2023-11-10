中市黃男去年1月到友人招待所飲酒尋歡，凌晨與在場1名男子發生口角，手持紅色塑膠椅狂砸，拿折疊刀揮砍他頭、頸及背部，打到他顱內出血、血流如注，命危送醫、經顱骨手術治療，挽回一命。黃辯稱，因被打不爽、情緒失控，持刀刺對方背部無殺人犯意，法官不採信依殺人未遂罪判5年2月，可上訴。

黃男2022年1月20日晚間到台中市林姓友人的招待所喝酒、唱歌，隔天凌晨7時許與1名在場男子發生爭執，黃手持紅色塑膠椅猛砸對方，再持塑膠椅尖碎殘骸及隨身攜帶的折疊刀揮刺、猛砍他的頭、頸及背部，打到頭部外傷、顱內骨折及出血，頭、臉及肩等全身多處1至10公分不等撕裂傷，經在場友人將兩人拉開制止，將昏迷的被害男子緊急送醫。

被害人昏迷被緊急送醫，一度生命垂危，接受顱骨手術，轉入外科加護病房治療，住院44天直至同年3月5日出院，22天後再進行顱骨修補手術治療。

2名證人指控，兩人吵架互毆，黃從招待所打到外面，再持塑膠椅砸對方打進招待所內，被打男子滿臉是血。黃坦承傷人、但否認有殺人意圖，辯稱，主要是拿塑膠椅摔人，因遭對方繼續攻擊情緒失控，才拿刀刺他背部，但「只是想要嚇他」。

法官調閱監視影像，發現黃在屋外，持紅色塑膠椅多次揮擊被害男子；黃在招待所內，也持紅色塑膠椅及尖銳物多次攻男子他頭部，他右手摀住頭臉部，並伸長左手防衛。黃攻擊時，面對面站在被害人前方，舉起塑膠椅及折疊刀刻意攻擊他的頭部及周邊部位。

法官認為，黃先以紅色塑膠椅攻擊，再持尖銳的塑膠椅殘骸及折疊刀猛力揮擊被害人重要部位，因在場友人介入才未繼續攻擊，被害人的傷勢集中在頭、肩及頸部，且受有足以致命的傷害，認定具殺人犯意，審酌已與被害人調解，並賠償損失，被害人同意不再追究。依殺人未遂罪判刑5年2月。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障