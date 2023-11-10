屏東林邊鄉崎峰國小被評為「具高風險」建物，縣府向教育部爭取逾1.7億辦理拆除重建工程，10日舉行動土奠基典禮，將加強沿海鹽化防鏽及抗強風處理，預計後年5月完工。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東林邊鄉崎峰國小被評為「具高風險」建物，縣府向教育部爭取逾1.7億辦理拆除重建工程，10日舉行動土奠基典禮，將加強沿海鹽化防鏽及抗強風處理，預計後年5月完工。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東林邊鄉崎峰國小建校超過40年，耐震能力被評為「具高風險」建物，縣府向教育部爭取逾1.7億辦理拆除重建工程，10日舉行動土奠基典禮，將加強沿海鹽化防鏽及抗強風處理，預計後年5月完工，屆時將讓全校師生有更安全舒適、深具地方特色美學且貼近學子們學習需求的教學場域。

屏東縣長周春米指出，崎峰國小建於1971至1990年間，構造為加強磚造，因鄰近海邊，受鹽化、強風影響，建築出現安全問題，列入拆除重建的老舊校舍建築，為此，縣府爭取到1億7521萬元的重建經費，在工程施作期間，學生暫時在社區活動中心上課，完工後，全校師生將享有安全、明亮與新穎的教學環境，陪伴同學代代學習，作育英才。

周春米說，新建校舍兼具綠色環保及實用功能，興建圖書室、普通教室、專科教室及幼兒園等教室21間，整體設計運用基地周遭的景觀素材，導入與環境共生的理念，並加強沿海鹽化防鏽及抗強風處理，以強化校園整體空間之關係與意義，營造社區新地標。

她強調，屏東縣有8處屬於液態土壤、恆春與潮州又屬斷層地帶，為讓學童在安全健康的環境下學習，縣府已協助33所校舍重建、4所學校規劃重建，另外，針對老舊廁所，屏東縣217所高中以下學校中，已有178所獲得改善，今年還有52所進行中，預計屏東縣的學校廁所都將改建為乾淨且具現代美學。