28歲邱姓男子和36歲駕駛BMW的洪姓男子3年前在桃園市觀音區台66線上競速，洪男為了追上邱男，將油門踩到底，導致車輛打滑失控，釀成2死3傷悲劇，最高法院考量他們與死者家屬達成和解，依妨害公眾往來安全致人於死罪將邱及洪各判刑5年、4年6月定讞。

邱男駕車邀約駕駛另一台車的洪男在2021年9月17日凌晨，在桃園市觀音區臺66線0.3公里附近路段競速，雙方先併排同時起步，再迴轉開回原起點進行第二次競速，洪在第二圈競速開始時，為追上邱所駕駛的車，竟將其所駕駛的車油門踩到底。

車輛因此打滑、車頭朝右偏移，洪男見狀後，將方向盤微向左轉，並踩剎車，致車輛朝車頭右前方向滑行出去，並以車尾高速撞擊當時在路旁觀看之人車，致賴等3人受傷，另劉因血胸併顱內出血、出血性休克而死亡，童因頭胸腹四肢多發性鈍創骨折死亡。

台灣高等法院考量邱及洪僅因尋求一時歡快，恣意在上開路段高速競駛，對不特定之廣泛用路人造成危險，肇致本件交通事故，致被害人當場死亡，造成無可彌補之傷害，使被害人家屬痛失至親，傷痛難以平復，犯罪所生之危害重大。

高院審酌洪男犯後託友人報警，並留在現場待警方處理、協助救護，且始終坦承犯行，並與所有告訴人及被害人家屬達成調解、賠償損害，但邱男則是犯後離開現場，經警循線通知始至警局接受調查，各判刑5年、4年6月，上訴後，最高法院駁回確定。