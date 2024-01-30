以彰化車站為起點，結合鐵道文化，從後站廣場出發後，再連接虹橋、戶羽機關車園區至扇形車庫間的「扇步道」，串起彰化鐵道文化觀光廊道。從彰化車站步行上跨站行人天橋，往下俯瞰整個彰化車站，可見廣闊的軌道基地及各式列車交會行駛，代表彰化車站身為山海線交會點的獨特地位。

國寶級蒸汽火車

來到後站映入眼簾的是新落成扇形車庫立體停車場，嶄新明亮且極具設計感建築外觀，令人眼睛一亮。

後站廣場如同公園一般綠意盎然的景觀大草坪，陳列了用超過1萬塊的紅磚，等比例還原國寶級蒸汽火車CK124造型的「福爾摩沙號」，連蒸汽車頭特有的噴煙畫面都能完整呈現。

虹橋上的喵星人公仔「半半」指引遊客前往全台灣碩果僅存的扇形車庫。（圖／彰化市公所提供）

沿途特有鐵道風情，充滿童趣的喵星人公仔「半半」，指引遊客前往全台灣碩果僅存扇形車庫。還有車廂造型的意象裝置、乘坐迷你版CK124蒸汽火車造型的新公仔「串串」，完工後就已吸引大批遊客前往駐足拍照，成為打卡新熱點。

打卡熱點火車旅館

進入的扇形車庫基地內，一間間像極火車旅館的建築矗立眼前，有機會還可近距離觀賞到CK124及DT668等國寶級蒸汽老火車頭。走出扇形車庫，還有熱鬧的戶羽機關車園區及台鐵舊宿舍，見證鐵道文化與在地生活歷史。（彰化市公所廣告）